CANLI | Türkiye – Rusya | Uluslar B Ligi

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki beşinci maçında Rusya ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan ve saat 20:00’de başlayan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetiyor. TRT 1’den naklen yayınlanan mücadelenin canlı takibi anbean haberimizde…

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Türkiye 2-1 Rusya (İlk yarı)

GOOOOL! Dakika 32’de sağ kanattan ceza sahası içine giren Kaan Ayhan pasını Cengiz Ünder’e verdi. Ünder köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-1 ‘e getirdi.

Dakika 32’de sağ kanattan ceza sahası içine giren Kaan Ayhan pasını Cengiz Ünder’e verdi. Ünder köşeye yaptığı vuruşla skoru ‘e getirdi. GOOOL! Sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin’in yaptığı ortaya Kenan Karaman ön direkte kafayı müthiş vurdu ve 26. dakikada topu ağlara gönderdi: 1-1

Sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin’in yaptığı ortaya ön direkte kafayı müthiş vurdu ve 26. dakikada topu ağlara gönderdi: Dakika 24′ Rusya Milli Takımı savunmacısı Semenov, Cenk Tosun’a yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rusya Milli Takımı savunmacısı Semenov, Cenk Tosun’a yaptığı faul sonrasında oyun dışında kaldı. GOL! Savunmada pas yaparken topu rakibe kaptırdık. Sağ kanattan topla birlikte hızla ceza sahamıza giren Kuzyaev’in pasında, Cheryshev topu ağlarla buluşturan isim oldu: 0-1

Savunmada pas yaparken topu rakibe kaptırdık. Sağ kanattan topla birlikte hızla ceza sahamıza giren Kuzyaev’in pasında, Cheryshev topu ağlarla buluşturan isim oldu: Dakika 1′ Mücadele Rus futbolcuların vuruşu ile başladı.

Türkiye XI: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Cenk Tosun Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Mert Müldür, Enes Ünal, Efecan Karac, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci

Rusya XI: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Zabolonty

Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Zabolonty Yedekler: Safonov, Dzhanaev, Evgenyev, Diveev, Karavaev, Fomin, Sobolev, Bakaev, Miranchuk, Ionıv, Erokhin, Oblyakov

A Milli Takımımız, Sovyetler Birliği dönemi de dahil olmak üzere bugüne kadar Rusya ile 9’u özel maçta, toplamda 22 defa karşılaştı. Rusya’yı üç defa mağlup eden A Milliler, 5 defa berabare kaldı, 14 defa ise mağlup oldu. Milliler Rusya’ya karşı 11 gol kaydederken, kalesinde ise 38 gol gördü.

MİLLİLERİN 585. MAÇI

A Milli Takımımız, Rusya karşılaşmasıyla 585. defa sahaya çıktı. Ay-Yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 311’i resmi, 273’ü özel 584 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 140 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 772 gol atarken, kalesinde 833 gol gördü. Bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 584 karşılaşmanın 503’ünü Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.