Ay-yıldızlılar, Kadıköy’de Rusya’yı konuk edecek

UEFA Uluslar Ligi 5. maçları bugün oynanacak. Türkiye, Rusya'yı ağırlayacak. İki takım arasında geçen ay oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. B Ligi Grup 3'te 3 puanla üçüncü sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, liderlik hedefi için bugün kazanmalı, diğer maçta ise Sırbistan, Macaristan deplasmanında puan çıkarmalı.

Millilerde sakatlıkları nedeniyle Mert ve Orkun kadrodan çıkarılmıştı. Çağlar'ın da bugün oynaması beklenmiyor. Rusya'da ise corona testleri pozitiften negatife dönen Zabolotny, Erokhin ve Lesovoy idmana katıldı.

8. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Milli söz konusu müsabakalarda galibiyet çıkaramazken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlar 3 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü. Grubun ilk maçında Rusya'da oynanan müsabaka 1-1'lik sonuçla sona erdi.

MİLLİLER, 585. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 585. maçına çıkacak. Milliler, 311'i resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 221 kez sahadan galip ayrılırken, 223 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 772 gol atarken, kalesinde 833 gol gördü.

Millilerde son olarak Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlılarda ayrıca Burak Yılmaz'ın da kırmızı kart cezası bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Ozan Kabak, Caner, Mahmut, İrfan Can (Ozan), Hakan, Cengiz, Yusuf (Kenan), Cenk

Rusya: Shunin, Smolnikov, Diveev, Semenov, Zhirkov, Kuzyaev, Fomin, Miranchuk, Ionov, Cheryshev, Sobolev

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Szymon Marciniak