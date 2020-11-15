Aliağa, Beşiktaş karşısında zorlanmadı

ING Basketbol Süper Ligi’nde son haftaların formda takımı Aliağa Petkim Spor, üst üste 3’üncü galibiyetini Beşiktaş’ı evinde yenerek aldı: 82-72.

Enka Spor Salonu’ndaki maçın ilk periyodunu 22-15, ilk devresini 42-38, üçüncü periyodunu da 68-59 önde tamamlayan Petkim’de Ray 19, Hummer 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Beşiktaş’a 30 sayı, 13 ribaundla kariyer rekoru kıran 18 yaşındaki yıldız adayı Alperen’in müthiş performansı yetmedi. Aliağa ekibi bu skorla son 5 maçta 4’üncü galibiyetini alırken Beşiktaş ise tek galibiyetle son sırada kaldı.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli,Halil Baldemir, Musa Kazım Çetin

Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray 19, Stephen Zack 12, Sarunas Vasiliaskas 9, Ian Hummer 17, Thomas Wimbush 7, Dorukhan Engindeniz 6, Hakan Yapar 2, Canberk Kus, Ege Arar 10, Alp Karahan, Yiğitcan Turna

Başantrenör: Kestutis Kemzura

Beşiktaş: James Kumar Blackmon 18, Omer Yasır Küçük 3, Alperen Şengün 30, Markell Davon Johnson 15, Egehan Arna 2, Oğuzhan Göktepe, Hakan Saylı, Sadık Emir Kabaca 4 ,Mehmet Yağmur, Sedat Ali Karagülle, Furkan Haltalı

Başantrenör: Sinan Çelik

1. Periyot: 22 -15 (Aliağa Petkim Spor lehine)

Devre: 42 – 38 (Aliağa Petkim Spor lehine)

3. Periyot: 68 -59 (Aliağa Petkim Spor lehine)