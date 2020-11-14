Türkiye uzatmada yıkıldı

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan’a iki uzatmaya giden maçta 83-76 yenildi. Normal süresi 63-63, ilk uzatması ise 73-73 berabere biten maçın ikinci uzatmasında sayı üretmekte zorlanan Türkiye, gruptaki üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı. Sırbistan ise dörtte dört yaptı.

Türkiye’de Işıl Alben 17, Kuanitra Holingsvorth ile Pelin Derya Bilgiç 16'şar sayı ve Tilbe Şenyürek de 14 sayıyla oynadı. Sırbistan'da ise Yvonne Anderson 25, Sonja Vasic 18 ve Jelena Brooks 17 sayı kaydetti.

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Petr Hrusa (Çekya), Ivor Matejek (Çekya), Alin Faur (Romanya)

TÜRKİYE: Işıl Alben 17, Gizem Yavuz, Pelin Bilgiç 16, Tilbe Şenyürek 14, Hollingsworth 16, Cansu Köksal 2, Merve Aydın 1, Meltem Yıldızhan 5, Gökşen Fitik 2, Harika Gözde Eldaş 3

SIRBİSTAN: Anderson 25, Jovanovic 3, Brooks 17, Vasic 18, Stankovic 2, Krnjic 2, Crvendakic 12, Skoric 2, Cado 2

1. PERİYOT: 15-18

DEVRE: 34-38

3. PERİYOT: 53-53

NORMAL SÜRE: 63-63

1. UZATMA: 73-73