TOFAŞ’ı Akoon-Purcell taşıdı

ING Basketbol Süper Ligi 8. haftasında TOFAŞ, evinde OGM Ormansporu konuk etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya Berk Uğurlu, Semaj Christon, DeVaughn Akoon-Purcell, Berkan Durmaz, Jeremy Simmons beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini Berkan Durmazın üçlüğüyle buldu. Rakibin 11-3lük serisi karşısında Jeremy Simmons, Semaj Christon, Sean Kilpatrick ve Berkan ile skor bulan Bursa ekibi, 6’ncı dakikada durumu 13-18 yaptı. Jeremy Simmons, Sean Kilpatrick ve Nuni OmotUn basketleriyle takibini sürdüren ev sahibi takım, ilk çeyreği 24-28 geride kapattı.

İkinci periyodun başında rakibin sayılarına Akoon-Purcell ve Muhsin Yaşar ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Sean Kilpatrickin üçlüğüyle 12.40ta 33-32 üstünlüğü sağladı. Bir üçlük de Akoon-Purcellin elinden bulan mavi-yeşilli takım, Semaj Christon, Jeremy Simmons ve Berkan Durmazın elinden bulduğu sayılarla 17’nci dakikada durumu 44-41 yaptı. Semaj Christon, Akoon-Purcell ve Sean Kilpatrick ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ, soyunma odasına 52-43 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe de sert savunma yaparak başlayan Hakan Demirin öğrencileri, rakibini hataya zorlarken üst üste bulduğu sayılarla farkı giderek açtı. Berk Uğurlu, Akoon-Purcell ve Jeremy Simmonsın basketleriyle 10-0lık seri bularak 22.30da farkı 19 sayıya (62-43) çıkaran TOFAŞ, aradaki farkı korumayı başardı. Akoon-Purcell, Jeremy Simmons, Nuni Omot ve Semaj Christon ile potaya gitmeye devam eden Bursa temsilcisi, son çeyreğe Sean Kilpatrickin orta mesafeli basketiyle 76-58 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü çeyreğin başında OGM Ormansporun sayılarına Nuni Omot, Akoon-Purcell ile karşılık veren TOFAŞ, Berkan Durmazın üçlüğü sonrası Akoon-Purcell’in basketleriyle son 5 dakikaya 90-71 önde girdi. Mola dönüşü Başkent temsilcisi üst üste sayılar bularak durumu 90-75 yapsa da kalan sürede Akoon-Purcell, Sean Kilpatrick ve Mert Konukun sayılarıyla aradaki farkı koruyan TOFAŞ, parkeden 99-82 galip ayrıldı.

OGM Ormanspor karşısında TOFAŞ’ta DeVaughn Akoon-Purcell 25 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile takımın en skorer ismi olurken; Sean Kilpatrick 17 sayı, 5 asist; Berkan Durmaz 12 sayı, 9 ribaund; Jeremy Simmons ise 12 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Nuni Omot 11 sayı, Semaj Christon ise 10 sayı ile karşılaşmayı çift hanelerde tamamladı. Sakatlığı bulunan kaptan DJ White ise maçta forma giymedi.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlici, Polat Parlak

TOFAŞ: DeVaughn Akoon Purcell 25, Berkan Durmaz 12, Berk Uğurlu 7, Semaj Christon 10, Jeremy Simmons 12, Sean Kilpatrick 17, Omot Omot 11, Batun Tuna, Muhsin Yaşar 2, Alihan Demir, Mert Konuk

OGM ORMANSPOR: Terrel Holloway 13, Elmedin Kikanovic 16, Stanton Kidd 16, Erol Can Çinko 9, Cevher Özer 12, Jamelle William Hagins 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Mert Alemdar, Yiğit Baran Sarıkaya 5, Kadir Bayram, Tuna Han Dikmen

1’İNCİ PERİYOT: 24-28

DEVRE: 52-43

3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-58