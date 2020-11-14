Phillip Cocu kovuldu

İngiltere Championship takımlarından Derby Country, Phillip Cocu ile yollarını ayırdı. Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştırmış olan Cocu, Derby Country’nin başında 65 maça çıktı. Temmuz 2019’da Frank Lampard’ın görevden ayrılmasından sonra Derby Country ile anlaşan Hollandalı çalıştırıcı, 16 ay kaldığı İngiliz ekibi ile 1.28 puan ortalaması tutturmuştu.

Bu sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan ve bir türlü toparlanamayan Derby Country, Championship’te dibe demir attı. Cocu önderliğinde 11 maç sonunda sadece 1 galibiyet alabilen ve 6 puan toplayan Derby Country, gol yollarındaki sıkıntı ile dikkat çekti. Coco ile birlikte yardımcısı Chris van der Weerden ve uzman antrenör Twan Scheepers’ın da görevine son verildi.

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada Cocu’nun altyapıdan birçok futbolcuyu A takıma kazandırdığı, ekonomik olarak başarı yakaladığı ve corona virüsü sürecinde önemli görevler üstlendiğinin altı çizildi. 50 yaşındaki teknik adamın yerine Wayne Rooney, geçici olarak takımın başına geçti.

Cocu’nun ekibinde de yer alan İngiliz efsane futbolcularından Rooney, yaşanan ayrılık sonrası “Phillip ve ekibinin ayrılığına çok üzüldüm. Bana öğrettikleri ve antrenör olarak gelişimime yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Şimdi hedefimiz, galibiyetler alıp üst sıralara tırmanmak” dedi.

FENERBAHÇE’DE 10 HAFTA ÇALIŞMIŞTI

Phillip Cocu, 2018-2019 sezonunun başında Fenerbahçe’nin başına getirilmiş, ancak Hollandalı çalıştırıcının İstanbul macerası kısa sürmüştü. İlk 10 hafta sonunda sadece 2 galibiyet alabilen, 5 de yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Cocu ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Hollandalı teknik adam, Temmuz ayında imza attığı Fenerbahçe’den Ekim ayında gönderilmiş, sadece üç ay görevde kalmıştı.