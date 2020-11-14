Milli takıma corona engeli! Maçlar ertelendi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından iletilen yazıda 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde gruplarda oynanacak olan 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Grup Eleme müsabakalarının küresel olarak artan Covid-19 vakaları ve bunun yaratacağı sıkıntılara bağlı olarak 19-21 Mart 2021 tarihine ertelendiği bildirildi.

Buna göre A Milli Takımı’nın yer aldığı 3. grupta 4-6 Aralık 2020 tarihleri arasında Aksaray’da oynanması planlanan Türkiye-Finlandiya, Finlandiya-Portekiz ve Portekiz-Türkiye maçları 19-21 Mart 2021 tarihine ertelendi.