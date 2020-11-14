Konyaspor’da 2’i futbolcu 5 corona vakası

Süper Lig’de her gün kulüpler corona virüsü nedeniyle pozitif vaka açıklamak zorunda kalıyor. Son olarak Konyaspor’da da 2’si futbolcu toplam 5 vaka görüldü.

Konyaspor’un yaptığı açıklama şu şekilde;

“Kulüp Doktorumuz Gökhan Özhan, sakatlıklar ve covid – 19 test sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Doktor Gökhan Özhan: “Kayacık Tesislerimizde yapılan COVID – 19 testleri neticesinde 1 oyuncu ve 3 personelimizde; Milli Takımlarda bulunan 1 futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Oyuncularımız ile personelimizin takip, izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır.

Yine Başakşehir FK maçı öncesinde COVID – 19 test sonucu pozitif olan oyuncumuzun bugün yapılacak ikinci testinin de negatif çıkması halinde takımla birlikte çalışmalarına başlayacaktır.”

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