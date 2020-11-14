Gaziantep Basketbol’da 11 corona | Fethiye maçı ertelendi

Gaziantep Basketbol takımında 5 sporcu ve 6 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu hafta oynanacak olan Fethiye Belediyespor maçı ertelendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada “Basketbol Takımımıza uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde, 5 sporcumuz ile teknik ve idari kadromuzdaki 6 personelimizde daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan sporcu ve personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır. Bu kapsamda yarın oynayacağımız Fethiye Belediyespor maçımız ileri bir tarihe ertelenmiş olup, ING Basketbol Ligi’ndeki maç takvimimiz ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu’nun kararı beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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