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Sözcü

Frutti Extra Bursaspor’da 1’i oyuncu toplam 2 corona vakası

Frutti Extra Bursaspor'un resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 1 oyuncu ve 1 idari kadro çalışanının corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Güncellenme: 11:11, 14/11/2020
Haberler Basketbol
Frutti Extra Bursaspor’da 1’i oyuncu toplam 2 corona vakası

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor'da, 1'i oyuncu 1'de personel olmak üzere 2 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Frutti Extra Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz tarafından 13 Kasım Cuma günü yapılan Covid-19 PRC testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuz ile 1 idari kadro çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Herhangi bir semptom ve belirti göstermeyen oyuncu ve idari kadro üyemiz izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış durumdadır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Corona Frutti Extra Bursaspor ING Basketbol Süper Ligi