Formula 1 İstanbul yarışında pole pozisyonu Lance Stroll’un

9 yıl aradan sonra İstanbul’a gelen Formula 1’de sezonun 14. yarışının sıralama turları ıslak pistte yapıldı. 3. antrenman seansıyla başlayan pilotlar, ıslak ve kaygan pistte hız yapmak ve araçları kontrol etmekte epey zorlandı.

2. ve 3. seanslarda yağmurun olmadığı günün finali ise yılın sürprizine sahne oldu. Racing Point pilotu Lance Stroll ilk sırayı almayı başardı. İkinci sırada Red Bull pilotu Verstappen yer alırken, yarışa 3. sırada yine Racing Point’ten Perez başlayacak.

YARIŞA İLK 10 SIRADA BAŞLAYACAK PİLOTLAR

1- Stroll

2-️Verstappen

3-️Perez

4-️Albon

5️-Ricciardo

6-Hamilton

7-Ocon

8-Raikkonen

9-Bottas

10-Giovinazzi

“BUNU BEKLEMİYORDUM”

Lance Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada şaşkınlığını ve mutluluğunu paylaştı. Racing Pilot’un Kanadalı pilotu, “Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, şoke olmuş durumdayım, bunu beklemiyordum aslında. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi” dedi.

22 yaşındaki Lance Stroll, bu anı hep hayal ettiğini söyleyerek, “Yağmur lastiğine geçtikten sonra iyi bir duruma geldik, otomobil yola yapışmış oldu. Benim için çok özel bir an, kariyerimin en önemli anlarından biri” ifadelerini kullandı.

İşte Racing Point takımının büyük sevincini gösterdiği o tweet’i:

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İkinci seansta sıralama turlarına veda isimler;

11- Norris

12- Vettel

13- Sainz

14- Leclerc

15- Gasly

İlk seansta sıralama turlarına veda isimler belli oldu;

16- Magnussen

17- Kvyat

18- Russell

19- Grosjean

20- Latifi

Saatler 15.00’i gösterdiğinde ise sıralama turları başladı. Yağmur lastiklerini kullanan pilotlar, ısınmayan ve kaygan pistte yağmur şiddetini arttırdı. Yağmurun şiddeti artınca ilk seansın bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayraklar sallandı ve FIA seansa ara verdi.

Saatler 15.55’i gösterdiğinde güvenlik aracının bir tur attığı pistte yağmur suları da tamamen temizlendikten sonra sıralama turu yeniden başladı. FIA, sıralama turları bitene kadar yağmur beklemediğinin bilgisini paylaştı.

45 dakikalık aranın ardından başlayan turlarda Haas pilotu Romain Grosjean ile Williams pilotu Nicholas Latifi arabanın kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna gömüldü ve sıralama turlarına ilk seansta veda etmiş oldu.