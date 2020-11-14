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Sözcü

Fenerbahçe Beko unvanını korudu

Türk Telekom'u deplasmanda 82-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, ligdeki namağlup unvanını korudu. Jan Vesely, diskalifiye edildi.

Güncellenme: 19:41, 14/11/2020
Haberler Basketbol
Fenerbahçe Beko unvanını korudu

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Türk Telekom deplasmanından 82-81’lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip böylece ligdeki namağlup unvanını korudu.

Üçüncü çeyreğin bitimine 6 dakika 23 saniye kala Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, üst üste iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 5, Dekker 20, Mcintyre 16, Wiltjer 18, Eric 11, Johnson 5, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 2, Samet Geyik 2, Göktuğ Baş 2

Fenerbahçe Beko: Brown 16, Pierre 11, Barthel 5, Vesely 4, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 1, Tarık Biberoviç, Kenan Sipahi 10, Eddie 14, Ahmet Duverioğlu 11

1. Periyot: 21-15 (Türk Telekom lehine)

Devre: 43-36 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 60-62 (Fenerbahçe lehine)

Diskalifiye: dk. 23.37 Vesely (Fenerbahçe Beko)

5 Faulle çıkan: dk. 31.39 Samet Geyik (Türk Telekom)

Fenerbahçe Beko Türk Telekom