Fenerbahçe Beko unvanını korudu

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Türk Telekom deplasmanından 82-81’lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip böylece ligdeki namağlup unvanını korudu.
Üçüncü çeyreğin bitimine 6 dakika 23 saniye kala Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, üst üste iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.
Salon: Ankara
Hakemler: Erşan Kartal, Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 5, Dekker 20, Mcintyre 16, Wiltjer 18, Eric 11, Johnson 5, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 2, Samet Geyik 2, Göktuğ Baş 2
Fenerbahçe Beko: Brown 16, Pierre 11, Barthel 5, Vesely 4, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 1, Tarık Biberoviç, Kenan Sipahi 10, Eddie 14, Ahmet Duverioğlu 11
1. Periyot: 21-15 (Türk Telekom lehine)
Devre: 43-36 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 60-62 (Fenerbahçe lehine)
Diskalifiye: dk. 23.37 Vesely (Fenerbahçe Beko)
5 Faulle çıkan: dk. 31.39 Samet Geyik (Türk Telekom)