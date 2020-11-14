Cengiz Özyalçın, SÖZCÜ’ye konuştu: Planlarımız Mayıs’a kadar!

Mustafa Cengiz yönetiminin seçim kararı almasıyla birlikte hareketlenen kulislerin önemli isimlerinden biri de eski ikinci başkanlardan Cengiz Özyalçın. Adaylığını açıklamaya hazırlanan isimlerden Özyalçın, SÖZCÜ'ye değerlendirmelerde bulundu. Tüzük gereği mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimle atıfta bulunan duayen isim, “Elimden geleni mayıs ayına kadar esirgemeyeceğim” ifadelerini kullandı. Özyalçın şöyle devam etti:

GALATASARAY OLARAK İLKELERİMİZ VAR

“Mayıs ayına kadar bütün planlarımız hazır. Galatasaray için özveri gerekiyordu. Onay alırsam ateşten gömleği giyerim. Galatasaray'ın bazı ilkeleri vardır. Bu ilkeler çerçevesinde divan ve eski kulüp başkanlarıyla konuşacağım; çarşamba gününe kadar… Galatasaray'ın uluları var. Örneğin İzzettin Doğan, örneğin Doğan Hasol gibi… Bunlarla konuşup onay aldıktan sonra ben yüzde yüz adayım. Onay almadan aday olmak bana yakışmaz.”

İBRA OLMADAN SEÇİM KARARI ALINMAZ

Özyalçın, “Galatasaray'da bir etik erozyon var” sözleriyle isim vermeden mevcut yönetimi eleştirirken şu ifadeleri kullandı: “İbra edilmeden seçim kararı alınıyor. Bu nasıl olur? Etik değerinin ötesinde bir de Galatasaray'ın tüzüğünü de uygulaması lazım. İbra edilip edilmeme işi genel kurulun işi. Ben mayıs ayına kadar bunun düzeleceği kanısındayım. İbra edilmemiş bir yönetim kurulu seçim kararı almaz. O nedenle genel kurulun bir karar vermesi lazım.”

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PANDEMİDE SEÇİM NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray’da olağanüstü seçimin ne koşullarla gerçekleşeceği konuşuluyor. Mevcut yönetim, olağan mali genel kurulu yapmak için dernekler masasından izin alamadıklarını, pandemi nedeniyle toplu organizasyonlara onay verilmediğini ifade ediliyordu. Bu da seçimin adresini tartışılır hale getirdi. Kulüp tüzüğünde açık şekilde seçimlerin Galatasaray Lisesi'nde yapılması gerektiği yazıyor. Pandeminin mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı tartışılıyor.

SEÇİM İLANI YAPILDI

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısı için üyelerine çağrıda bulundu. Açıklamada, “Kulübümüzün ‘olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır” denildi.