Boluspor’da corona virüsü vakaları artıyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapıldı. Bugün yapılan testlerde 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının corona virüsü testi pozitif çıktı.

Boluspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugün yapılan COVİD-19 PCR testi sonucunda 3 futbolcumuz ve 1 sağlık çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testler sonucunda 10 futbolcumuz, 1 antrenörümüz, 1 sağlık çalışanımız ve 4 kulüp çalışanımız izolasyonda olup tedavileri devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.