Anadolu Efes’ten 14 yıl sonra bir ilk…

Euroleague’in 8. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan’ın Panathinaikos OPAP takımını 80-77 mağlup etti ve OAKA’da 2006’dan bu yana ilk galibiyetini aldı.

OAKA’da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP, Anadolu Efes’i konuk etti. Sakatlıklarından dolayı Nemanja Nedovic ve Zach Auguste’tan faydalanamayan ev sahibi ekip, karşılaşmaya hücumda etkili bir başlangıç yaptı ve ilk periyodu 22-21, ilk yarıyı ise 40-36 önde kapattı. Üçüncü periyotta Vasilije Micic fırtınası eserken, Sırp oyuncunun hücumda kontrolü ele almasıyla Anadolu Efes karşılaşmada öne geçti ve maçın final periyoduna 59-54’lük Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi. Karşılaşmanın son periyodunda da Efes etkili oyununu sürdürürken, Panathinaikos’un geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve Anadolu Efes rakibini deplasmanda 80-77 mağlup etti.

Anadolu Efes bu galibiyetle birlikte 4. galibiyetini alırken, Panathinaikos OPAP ise 4. mağlubiyetini aldı.

OAKA’DA 14 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Anadolu Efes, rakibi Panathinaikos’u deplasmanda 80-77 mağlup ederek 14 yıllık seriye de son vermiş oldu. İstanbul ekibi, rakibini OAKA’da en son 8 Mart 2020’de oynanan Euroleague Top 16 karşılaşmasında 76-73’lük skorla mağlup etmişti. Anadolu Efes, 14 yıl aradan sonra rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

MICIC’TEN KARİYER REKORU

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve Anadolu Efes’in kendisinden beklentilerini bu sezon karşılamakta güçlük geçen Sırp yıldız Vasilije Micic, Panathinaikos OPAP karşısında kariyer rekoruna imza attı. Micic, OAKA deplasmanında kaydettiği 33 sayıyla kariyerinde bir resmi maçta en fazla sayı attığı günü geçirdi.

SALON: OAKA

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milivoje Jovcic, Milan Nedovic

PANATHINAIKOS OPAP: Mack 18, Papagiannis 16, Bochoridis 2, Papapetrou 12, Kaselakis, Kalaitzakis, Foster 6, White 11, Mitoglou 7i Bentil, Sant-Roos 5

ANADOLU EFES: Beaubois, Singleton, Doğuş Balbay 9, Moerman 7, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 8, Micic 33, Anderson 6, Simon 12

1. PERİYOT: 22-21

İLK YARI: 40-36

3.PERİYOT: 54-59

5 FAUL: Bochoridis (Panathinaikos OPAP) – Micic (Anadolu Efes)