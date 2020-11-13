Türkiye uzatmada güldü… Halil yıldızlaştı

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Avusturya'yı ağırladı. İlk yarısını Avusturya’nın 1-0 önde tamamladığı müsabaka, Türkiye’nin 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Türkiye’nin ilk yarısını yenik tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında Halil Dervişoğlu, attığı üç golle galibiyeti getiren isim oldu.
Türkiye böylece gruptaki 9. maçında 10. puanını alırken, Avusturya 15 puanda kaldı.
Ümit Milli Takım, grubunun son maçında 17 Kasım Salı günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Kosova’yı konuk edecek.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Novak Simovic, Theodoros Georgiou, Gergo Vigh Tarsonyi
Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı (Serkan dk. 65), Hüseyin Türkmen (Atakan dk. 25), Ravil Tagir, Rıdvan Yılmaz (Cemali dk. 90), Berat Özdemir, Erkan Eybil (İlker dk. 90), Ömer Faruk (Berkan dk. 46), Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın, Ali Akman
Yedekler: İrfan Can, Arda, Melih, Kerem,
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Avusturya: Ehmann, Thurnwald, Klarer, Maresic, Schnegg, Danso, Wöber, Arase, Grüll (Adamu dk. 70), Wolf, Nussbaumer (Schmidt dk. 57)
Yedekler: Lawal, Helac, Greiml, Müller, Tartarotti, Celic, Lukacevic
Teknik Direktör: Werner Gregoritsch
Goller: Halil (dk. 64, 81, 90+2) (Türkiye), Arase (dk. 36), Wolf (dk. 89) (Avusturya)
Sarı kartlar: Berkan, Atakan, Berat (Türkiye), Schnegg, Danso (Avusturya)
Türkiye 3-2 Avusturya