Türk futbolunda coronanın önüne geçilemiyor!

DERLEYEN: SEMİH KALKAN | Yaklaşık 1 yıldır dünyanın gündeminde olan corona virüsü hayatımızı tamamen etkiledi. Seyircisiz oynanan maçlar bir önlem olsa da futbolcular, kulüplerin idari ve teknik personellerinde pozitif vakalar görülmeye devam ediyor.

Türk futbolunda ise çoğunlukla milli takım aralarında ve sonrasında artan pozitif vakalara her gün bir kulüp açıklama yaparak katılıyor. Son olarak Galatasaray, milli takım kampındaki 1 futbolcusunun pozitif sonuç verdiğini açıklarken, dün (Perşembe) Göztepe ve Antalyaspor’da toplam 5 futbolcuda corona görüldü.

Beşiktaş 3 pozitif vakanın üstüne son yaptığı açıklamada biri kadro dışı olmak üzere toplam 5 futbolcusunda hastalığın görüldüğünü duyurdu.

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İKİ TAKIMDA TOPLAM 63 POZİTİF VAKA

Milli ara öncesinde TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’da 29 pozitif vakanın olması, takım içerisinde bir kişide çıkacak hastalığın ne kadar kısa sürede yayılacağının göstergesi. Adana ekibinin İstanbulspor ile yapacağı kadro sayısının yeterli olmaması nedeniyle ertelenmişti.

Ayrıca bir diğer TFF 1. Lig ekibi Menemenspor’da da vaka sayısı 34’e çıkmıştı. İzmir ekibinin, 7 Kasım’da oynaması gereken Adanaspor maçı da aynı nedenle ertelemişti.

FUTBOL İLE NORMAL HAYATTAKİ KURALLARI FARKLI

Sözcü gazetesi olarak spor hekimlerinden aldığımız görüşlerde futbol dünyasındaki pozitif vakaların devam edeceğini belirtildi ancak “Tek çare maçları oynatmamak. Futbol ekonomisi bu kadar büyükken bu da imkânsız” denilerek bir yandan da ekonomik boyutunun göz ardı edilemediğinin de altı çizildi.

MASKE KURALINA UYULMALI

– Asıl hata kuralların önemsenmemesi. Covid protokollerine göre futbolcular, takım otobüsleri, soyunma odaları, stat koridorları hatta seremonilerde bile maske takmalı. Buna son dönemde uyulmuyor.

– Maçtan önce tokalaşma, öpüşme ve sarılma, zaman geçtikçe normal gibi algılandı. Bu yanlış. Futbolcular, ikili mücadeleler dışında sosyal mesafeye tam uymalı.

– Futbol protokolleriyle normal hayattaki kurallar ayrı. Bir vatandaşın iş yerinde korona çıksa ailesi de dahil karantinaya alınmalı. Sporda ise sadece pozitif vakalar izole ediliyor. Bu da sık sık yapılan testlerin önemini gösteriyor.

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