Toni Kroos, Aubameyang’a sataştı Mesut Özil tartışmaya katıldı

Real Madrid’in Alman yıldız orta sahası Toni Kroos, Arsenal kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang ile sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir tartışmaya girdi.

Daha önce Bundesliga’da Bayern Münih ve Leverkusen formaları giyen Alman milli futbolcu Arsenal golcüsü Aubameyang’in maskeli gol sevinçlerini eleştirdi.

Borussia Dortmund forması giydiği dönemde Almanya’da da sık sık Spiderman, Deadpool, Batman ve Black Panther maskeleriyle gol sevinci kutlayan Aubameyang için konuşan Kroos bu tarz kutlamaların ‘aptalca’ olduğunu ve Gabonlu golcünün iyi bir rol model olmadığını söyledi.

Aubameyang 2019 yılında da UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes’e gol attıktan sonra Kara Panter maskesi takarak sevincini yaşamıştı. Maç sonu çok konuşulan o maske ile ilgili açıklama yapan Aubameyang şunları söylemişti: “Beni temsil eden bir maskeye ihtiyacım vardı ve bu Kara Panter. Gabon’da milli takıma Panterler diyoruz”

Sık sık bu tarz gol kutlamalarıyla bilinen golcü ile ilgili bir podcast yayınında konuşan Toni Kroos şu ifadeleri kullandı: “Aubameyang, bir zamanlar gol sevincinde maske takardı. Umarım bu sevinç onunla birlikte bitmiştir. Daha berbat bir şey hatırlamıyorum. Provalı danslar ve koreografiler de saçma. Bunları aptalca buluyorum”

Bu açıklamalara Twitter hesabı üzerinden cevap veren Aubameyang, Toni Kroos’u etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Gol attıktan sonra maskeyi çocuğumu mutlu etmek için takıyordum. Kroos’un çocuğu var mı? Umarım o da bir gün çocuğunu mutlu etmek için bir şeyler yapar” ifadelerini kullandı.

Aubameyang, ayrıca kendisi için “mutluluğun” ne anlama geldiğini anlatmak için bir çocuğun okul ödevinde kendisini bir süper kahraman olarak çizdiği fotoğrafı da paylaştı.

By the way Does this @ToniKroos have Kids? Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk and don't Forget #maskon #staysafe bis https://t.co/J4ZF1XGlsU

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020