Sivasspor’da iki futbolcunun testi pozitif

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılarda tüm futbolcu takımı ve personellere yapılan Covid-19 testlerinde 2 futbolcunun testi pozitif çıktı.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “A Takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.