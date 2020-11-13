Panik yok futbola devam! Vida üzerinden hatırladıklarımız…

Corona virüsü spordaki yüzünü korkutucu şekilde gösterdi. Türkiye-Hırvatistan maçına takımının kaptanı olarak çıkan Domagoj Vida'nın corona testinin pozitif çıktığı, karşılaşmanın devre arasında belli oldu. Hırvatların bu yöndeki açıklaması, vatandaşta ve medyada ‘skandal' yorumlarıyla karşılandı; hatta bu furyaya biz de dahil olduk. Ancak gerçeğin yüzü farklı çıktı. SÖZCÜ spor hekimleriyle konuştu. İşte çarpıcı tespitler:

YENİ TESTİ İSVEÇ İSTEDİ

* HIRVATISTAN, prosedürlere uydu. Vida'nın pazartesi yapılan Türkiye maçı testi negatifti ve oynadı. İsveç hükümeti, Hırvatlardan ülkeye giriş için istediği ve İstanbul'da yapılan ekstra test pozitif çıkınca işler değişti. HIRVATLAR, Vida'nın durumun gizlemeden, sonucu alır almaz devre arasında oyundan alarak önemli bir iş yaptı.

* SPOR kamuoyunu şaşırtan gelişme böyle bir olayın ilk defa gerçekleşmesi. Bu da karşı karşıya olduğumuz virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor.

* UZMANLAR, “Futbolda daha çok böyle vaka görürüz” derken önemli bir vurgu yapıyor: “Tek çare maçları oynatmamak. Futbol ekonomisi bu kadar büyükken bu da imkânsız.”

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MASKE KURALINA UYULMALI

*ASIL hata kuralların önemsenmemesi. Covid protokollerine göre futbolcular, takım otobüsleri, soyunma odaları, stat koridorları hatta seremonilerde bile maske takmalı. Buna son dönemde uyulmuyor.

*MAÇTAN önce tokalaşma, öpüşme ve sarılma, zaman geçtikçe normal gibi algılandı. Bu yanlış. Futbolcular, ikili mücadeleler dışında sosyal mesafeye tam uymalı.

*FUTBOL protokolleriyle normal hayattaki kurallar ayrı. Bir vatandaşın iş yerinde korona çıksa ailesi de dahil karantinaya alınmalı. Sporda ise sadece pozitif vakalar izole ediliyor. Bu da sık sık yapılan testlerin önemini gösteriyor.

RUSYA MAÇI OYNANACAK

*TÜRKİYE'NİN yeni rakipleri Rusya ve Macaristan'ın maça çıkmak istememe gibi bir hakkı bulunmuyor. Maçlardan önce rutin test işlemleri uygulanacak. Negatif çıkan futbolcular oynayacak, pozitif vaka varsa ayrılacak.

*SEMPTOM göstermeyen kişilerin özellikle de sporcuların, bulaşıcılık riskinin az olduğu savunuluyor. Vida'nın senaryosunda hiçbir yayılım bile olmayabilir.

TESTLER NEGATİF ÇIKTI

A Milli Takım kafilesine dün yapılan Covid19 testlerinin tamamı negatif çıktığı açıklandı. Virüsün kuluçka dönemi düşünülerek testler sık sık tekrarlanacak. TFF ise yaptığı açıklamayla Vida ile temasa geçtiği şüphesi olan herkesin ana kafileden ayrıldığını, Riva'daki tesislerde gerekli karantina kurallarına alınarak ön tedbirlerinin uygulandığı duyuruldu.

HIRVAT MEDYASI: BEŞİKTAŞ’TA KAPTI

VIDA'NIN pozitif çıkması, Hırvat medyasında manşetlere çıktı. 24Sata, “Vida'nın takımı Beşiktaş'ta pozitif vakalar var. Virüsü burada kapıp milli takım kampına geldiği düşünülüyor” yorumu yaptı. Dnevnik ise “Vida enfekte oldu. Federasyon, maç ortasında test sonuçlarını açıkladı” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ’İN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

A Milli Takım'da, coronaya karşı sıkı önlemler alan Şenol Güneş, Vida'nın pozitif çıkmasıyla şoke oldu. Milli takım kaynakları, Güneş'in, haberi ilk aldığında şaşırdığını, doktorların süreci anlatmasıyla rahatladığını bildirdi. Testlerin negatif gelmesi de milli takım kurmaylarının içine su serpti.

MİLİ ARA RİSKİ ARTTIRIYOR

ANTRENMAN tempolarının düştüğü, futbolcuların daha fazla sosyalleştiği liglerin durduğu milli maç aralarında korona yayılımı artıyor. Futbolcular, çevrelerindeki bulaşıya daha açık hale geliyorlar.