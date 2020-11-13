Macaristan mucizeyi gerçekleştirdi! Son 2 dakikada EURO 2020…

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde dün gece oynanan Macaristan-İzlanda mücadelesi nefesleri kesti.

Corona virüsü salgını nedeniyle 2021’e ertelenen EURO 2020’ye katılacak son takımlar tek maç eleme usulüne göre yapılan play-off final maçlarıyla belirlendi.

Puskas Stadyumu’nda İzlanda’yı ağırlayan Macaristan son 2 dakikada müthiş bir geri dönüşe imza atarak adını gruplara yazdırmayı başardı.

Maçın henüz 11’inci dakikasında Gylfi Sigurdsson’un golüyle 1-0 öne geçen İzlanda karşılaşmayı çok uzun bir süre önde götürdü.

İZLANDA DUVARI 88’DE YIKILDI

Turnuvaya son bileti kapmak üzere olan İzlanda son dakikalarda arka arkaya yediği gollerle büyük bir çok yaşandı. İkinci 45 dakikanın neredeyse tamamında savunmaya dönen ve skoru korumak için kapanan İzlanda’nın duvarını 88’de Loic Nego ile yıkan Macaristan 90+2’de 2000 doğumlu Szoboszlai’nin müthiş golüyle 2-1 öne geçti.

Mücadele öncesi yaptığı açıklamada ‘hayatımın maçı’ diyerek şampiyonaya ne kadar çok gitmek istediğini anlatan genç yıldız kendi yarı sahasından aldığı topu sürerek İzlanda savunmasının dengesini bozdu.

Ceza sahası dışından çok sert ve etkili bir şut çıkaran Szoboszlai’nin direğe çarparak ağlara giden golü sonrası Macarlar adeta kendini kaybetti.

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SZOBOSZLAI NEGATİF TEST VERDİ VE MAÇA ÇIKTI

Avusturya Ligi ekiplerinden RB Salzburg’da forma giyen Szoboszlai’nin takımı 6 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından hiçbir oyuncusunu ülkelerinin milli takımlarına göndermeyeceğini açıklamıştı.

Ancak özel bir izin alan Szoboszlai hafta içi bir kez daha yaptırdığı testte negatif sonuç verince İzlanda karşısında maça çıktı. Golünü atan 20 yaşındaki müthiş yetenek ülkesini 90+2’deki geri dönüşle EURO 2020’ye götürdü.

Yaşanan müthiş geri dönüş sonrası büyük bir sevinç yaşayan Macaristan turnuvaya son bileti almaya hak kazandı. İzlanda’yı 2-1 geçerek gruplara kalmayı başaran Macarlar zorlu rakiplerle eşleşti.

Ölüm grubu olarak nitelendirilen F Grubu’nda mücadele edecek olan Macaristan’ın rakipleri Portekiz, Almanya ve Fransa olacak. 1938 ve 1954 Dünya Kupası’nın finalisti olan Macaristan arka arkaya ikinci kez Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek.

KADERİ PENALTILAR BELİRLEDİ: İSKOÇYA TURLADI

Gecenin penaltılara giden tek maçı Sırbistan-İskoçya mücadelesi oldu. Konuk takım 52. dakikada Christie'nin golüyle üstünlüğü yakaladı. Artık sadece dakikaların kaldığı EURO 2020'ye gideceğini düşünen İskoçya 90'da yıkıldı! Kornerden gelen ortada Jovic kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi ve maça 1-1'lik dengeyi getirdi.

Uzatmalarda takımlar yorgunluğun da etkisiyle rakip kalelerde etkili olamadı ve penaltı atışlarına geçildi. İskoçya ilk 5, Sırbistan ise ilk 4 penaltıda golü bulurken; Mitrovic'in penaltısını kurtaran kaleci Marshall, İskoçya'nın EURO 2020 zaferini müjdeledi.

EURO 2020 GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU;

A GRUBU: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C GRUBU: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çekya,

E GRUBU: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

F GRUBU: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan