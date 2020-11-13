İstanbul’da bas gaza! Formula 1 Türkiye GP’si başlıyor…

MOTOR sporlarının en büyük organizasyonu Formula 1'de takvime 9 yıl sonra yeniden eklenen Türkiye GP'sinde heyecan bugün başlayacak. Sezonun 14. yarışı öncesi pilotlar bugün antrenman turları için piste çıkacak. Yarın sıralama turları yapılacak. Heyecan, pazar günü saat 13.10'da 5.3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Olimpiyatlar ve FIFA Dünya Kupası'ndan sonra en çok izlenen spor organizasyonu olan Formula 1'in Türkiye'de geçen 7 yılı (2005-2011) büyük ilgiyle takip edilmişti.

TARİHE GEÇEN KAZA

Pistin yapısı nedeniyle mücadeleler üst düzeyde olmuştu. 2005'teki ilk yarışı bu hafta sonu da piste çıkacak isimlerden biri olan o sezon McLaren adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen kazanmıştı. Felipe Massa, İstanbul'daki 3 birincilikle Türkiye GP'sinin en iyisi unvanına sahip. İstanbul'a şampiyonluğunu ilan etmek için gelen Lewis Hamilton ise 2010'da Red Bull pilotları Sebastian Vettel ve Mark Webber arka düzlükte çarpışınca bu pistten zaferle çıkmıştı.

KÖPRÜDE PİT-STOP

Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon, yarış öncesi İstanbul sokaklarını turladı. Tarihte ilk kez iki kıta arasında ‘temsili' pitstop gerçekleştirildi.

Formula 1’in İstanbul’da düzenlenecek yeni yarışı öncesi pilotlar görüşlerini ve hislerini basın toplantısında paylaştı. İşte yarışın favori isimlerinden Türkiye GP yorumları:

HAMILTON: “ÜZERİMDE BASKI YOK”

“Üzerimde baskı yok. Kendimi rahat hissediyorum. Tamamen yarışa odaklanmış durumdayım. Bütün bir sezonu adım adım düşündük. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İstanbul’da 10 yıl önce kazanmıştım. Bu pistte sürüş yapmak inanılmaz. Burada tekrar bulunmak güzel. Yeni araçlarla İstanbul Park Pisti’ni deneyimlemek, özellikle de 8. virajı geçmek ilginç olacak.”

“AMAÇ SADECE KAZANMAK DEĞİL”

“Yedinci şampiyonluğu kazanmak tabii ki önemli ama mücadelemiz sadece bundan ibaret değil. Mücadele hep devam edecek, sadece sayılar değişiyor. Önemli olan insanlara, özellikle de bu sporu seven çocuklara bir mesaj iletebilmek. Hayal etmeliler ve hayallerini gerçekleştirebileceklerine dair girdikleri yolda inançlarını yitirmemeliler.

RAIKKONEN: “İSTANBUL’DA GÜZEL ANILAR VAR”

“İstanbul’da kazandığım ilk yarıştan bu yana uzun zaman geçti. Geçmişte güzel anılar yaşadığım bir yer. Son olarak 2011’de buradaydım. Buraya tekrar gelmek harika. Keşke seyirci de olsaydı. Her pilot için zorlu bir pist. Nasıl gidecek göreceğiz. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Klasmanda takım olarak daha iyi bir noktada olmak isterdik. Sezonu elimizden geldiğince fazla puan toplayıp tamamlamak istiyoruz.”

VETTEL: “EĞLENCELİ BİR PİST”

“2011’de burada galip gelmek benim için önemli bir başarıydı. Uzun zaman sonra yeniden buradayım. Eğlenceli bir pist. Yarıştığımda bunu hissetmiştim. Performans anlamında iniş çıkışlara sahne olabiliyor. İstanbul Park Pisti, birçok yanıyla ilgi çekici ama en fazla göze çarpan yanı 8. viraj. Çok fazla teknik gerektiren bir pist. Yeni jenerasyon araçlarla burada yeniden yarışmak eğlenceli olacak.”

GASLY: “ŞEHİRDE GEZMEK HARİKAYDI”

“Şehirde Formula 1 aracıyla gezmek güzel bir tecrübeydi. Şehrin tarihi yerlerinde aracımla bulunmak benim için heyecan verici oldu ama hız limitini biraz aşmış olabilirim. Şu ana kadar harika iki gün geçirdim. İstanbul Park, teknik ve keskin virajlarıyla eşsiz bir pist. Yarın pistte yarışmak için sabırsızlanıyorum. Son yarışlarda yakaladığımız ivmeyi burada da başarılı olarak devam ettirmek istiyoruz.”