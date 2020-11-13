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Sözcü

Galatasaray’da bir futbolcu coronaya yakalandı

Galatasaray, bir futbolcusunun ülkesinin milli takım kampında yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu ismin Norveç Milli Takım kampında bulunan Omar Elabdellaoui olduğu futbol federasyonu tarafından paylaşıldı.

Güncellenme: 14:39, 13/11/2020
Haberler Futbol
Galatasaray’da bir futbolcu coronaya yakalandı

Galatasaray’da ülkesinin milli takımı kampında bulunan bir futbolcusunda corona virüsü testinin pozitif olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımın bu açıklamasından sonra Norveç Futbol Federasyonu da resmi Twitter hesabından duyuru yaparak Omar Elabdellaoui’nin coronaya yakalandığını paylaştı.

Açıklamada, “Test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui dün gece semptomları hissetti. Baş ağrısı, hafif bir öksürük ve uyuşukluk var. Takımdan ayrı bir şekilde bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü’den yapılan açıklama şöyle;

“Kamuoyunun bilgisine

Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Galatasaray’ın milli takımlara gönderdiği futbolcular şu şekilde;

Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elbadellaoui, Martin Linnes, Christian Luyindama, Peter Etebo, Sofiane Feghouli, Ryan Babel.

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Yayınlanma Tarihi:14:03,