Galatasaray’da bir futbolcu coronaya yakalandı

Galatasaray’da ülkesinin milli takımı kampında bulunan bir futbolcusunda corona virüsü testinin pozitif olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımın bu açıklamasından sonra Norveç Futbol Federasyonu da resmi Twitter hesabından duyuru yaparak Omar Elabdellaoui’nin coronaya yakalandığını paylaştı.

Açıklamada, “Test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui dün gece semptomları hissetti. Baş ağrısı, hafif bir öksürük ve uyuşukluk var. Takımdan ayrı bir şekilde bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Spilleren som har testet positivt er Omar Elabdellaoui. Omar kjente først symptomer i natt og har hodepine, lett hoste, samt føler seg slapp. Utover dette er han ved godt mot. Han er isolert fra resten av laget. NFF vil holde en pressekonferanse senere i ettermiddag. — NorgesFotballforbund (@nff_info) November 13, 2020

Galatasaray Kulübü’den yapılan açıklama şöyle;

“Kamuoyunun bilgisine

Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Galatasaray’ın milli takımlara gönderdiği futbolcular şu şekilde;

Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elbadellaoui, Martin Linnes, Christian Luyindama, Peter Etebo, Sofiane Feghouli, Ryan Babel.