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Sözcü

Eriksen, Inter’den de ayrılmak istiyor!

Tottenham'da sözleşmesinin son senesinde 20 milyon Euro bedelle Inter'e transfer olan ancak Londra'daki mutsuzluğu Milano'da da devam etti. Danimarkalı yıldız için PSG iddiası İtalyan basınında yer aldı.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 13:22, 13/11/2020
Haberler Futbol
Eriksen, Inter’den de ayrılmak istiyor!

İtalya Serie A ekibi Inter’da forma giyen Christian Eriksen, Milano ekibinde mutlu olmadığını belirtti. Danimarka’nın Uluslar Ligi’ndeki maçları için kampta bulunan 28 yaşındaki oyuncu, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 7 maça çıkıp 301 dakika sahada kalan Eriksen, Inter’de hayal ettiği mutluluğu bulamadığını gözünü transfer dönemine diktiğini söyledi.

Conte’nin fikirlerinin farklı olduğunu belirten Eriksen için İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, PSG’den Leandro Paredes ile Danimarklı oyuncuyu takas etmek istediğini iddia etti.

TOTTENHAM’DA DA MUTSUZDU

Tottenham’da 6.5 sezon forma giyen Eriksen, sözleşmesinin bitimine 2 yıl kala Premier Lig ekibinden ayrılmak istemiş ancak istenen bonservis bedeli ödenmediği için takımda kalmıştı.

Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Inter’in Tottenham’a bonservis bedeli ödeyerek aldığı Eriksen, Amazon’un çektiği Tottenham belgeselinde de mutsuz tavırlarıyla dikkat çekmiş ve kulüp sahibi Daniel Levy ile yüz yüze ayrılık konuşması yapmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:13:21,