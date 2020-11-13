Corona virüsüne yakalanan Omar Elabdellaoui’den ilk açıklama

Galatasaray’da forma giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamada bulundu.

Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Herkesin bildiği gibi corona virüsü testim pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ama durumum genel olarak iyi… Herkese iyi dilekleri için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı ile kampta bulunduğu sırada corona virüsüne yakalanmıştı. Norveç Futbol Federasyonu, resmi Twitter hesabından “Test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui dün gece semptomları hissetti. Baş ağrısı, hafif bir öksürük ve uyuşukluk var. Takımdan ayrı bir şekilde bulunuyor” paylaşımında bulunmuştu.

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