Antalyaspor’da izokinetik testleri

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Kasımpaşa karşılaşmasının ardından 3 gün izin verilen futbolcular, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın göreve başlamasının ardından sabah test, akşam da saha antrenmanları ile günü tamamladı. Dün sabah Gloria Sports Arena'da laktat testinden geçen futbolcular akşam da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde saha antrenmanı gerçekleştirdi.

Bugün ise güne yine Gloria Sports Arena'da başlayan kırmızı-beyazlılar gruplar halinde toplam 5 saat süren izokinetik testten geçti.

İZOKİNETİK TESTİ NEDİR?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görevli Profesör Doktor Özlem Şahin, izokinetik testi hakkında yazdığı değerlendirme şu şekilde:

İzokinetik testler kas kuvvetini en iyi artıran egzersizlerdir. Egzersiz sırasında tüm eklem hareket açıklığı boyunca kasta maksimum dirençte kasılma olur. İzokinetik egzersizlerin yapılabilmesi için komplike cihazlara ihtiyaç vardır. İzokinetik dinamometrelerde hareketin hızı sabittir ve hareketin her açısında kasa uygulanan direnç eşittir. Bu cihazlar ile kas kuvveti, kas gücü ve dayanıklılığı objektif olarak değerlendirebilir. Aynı zamanda kasların antrenmanı ve rehabilitasyonu da yapılabilmektedir. Bu özellikleri nedeni ile spor yaralanmalarının rehabilitasyonunda ve kas performansının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.