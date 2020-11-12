Vida’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Domagoj Vida’nın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edildi. Bunun üzerine Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic’in ikinci devre başlamadan Vida’yı oyundan aldığı aktarıldı.

Bu gelişme A Milli Takım kampında endişe yaratırken, Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçı için alınan örneklerin pazartesi günü, İsveç maçı için alınan örneklerin ise bu sabah alındığını belirterek, resmi prosedürlere uygun hareket edildiğini duyurdu. (DHA)