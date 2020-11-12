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Sözcü

Vida’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye - Hırvatistan maçında 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida´nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı öğrenildi.

Güncellenme: 03:54, 12/11/2020
Haberler Futbol
Vida’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Domagoj Vida’nın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edildi. Bunun üzerine Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic’in ikinci devre başlamadan Vida’yı oyundan aldığı aktarıldı.

Bu gelişme A Milli Takım kampında endişe yaratırken, Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçı için alınan örneklerin pazartesi günü, İsveç maçı için alınan örneklerin ise bu sabah alındığını belirterek, resmi prosedürlere uygun hareket edildiğini duyurdu. (DHA)

Yayınlanma Tarihi:03:00,