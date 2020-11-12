Türkiye maçında 45 dakika oynayan Vida’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı…

Hırvatistan Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Türkiye ile oynanan özel karşılaşması öncesi pazartesi günü futbolculara uygulanan testte tüm takımın negatif sonuç verdiğini ancak dün sabah İsveç maçı için tekrar alınan numunelerde Vida’nın sonucunun pozitif geldiği belirtildi.

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DEVRE ARASINDA ÖĞRENDİLER

Sağlık ekibinin sonucu Türkiye ile oynanan özel karşılaşmanın devre arasında öğrendiği belirtilirken Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic’in ikinci devre başlamadan Vida’yı oyundan aldığı aktarıldı.

Bu gelişme A Milli Takım kampında endişe yaratırken, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana kadar izole edildiği ve İstanbul’da kalacağı bildirildi.

Vida’nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif geldiği anca bu kişinin takımla teması olmadığı ifade edildi.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ BİR ÇOK KİŞİ İLE SARILDI

A Milli takımımıza karşı 45 dakika forma giyen Vida’nın karşılaşma öncesi Beşiktaş’tan eski takım arkadaşları Caner Erkin, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz ve Şenol Güneş ile sarılması sosyal medyanın da dikkatini çekti.

İlk 45 dakikada bir çok ikili mücadelede oyuncularımız ile teması bulunan Vida’nın pozitif çıkması haberi sonrası A Milli Takım’da yapılan testlerin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

LAZİO KULÜBÜ TESTLERDE MANİPÜLASYON İDDİASI NEDENİYLE İNCELEMEYE ALINMIŞTI

İtalya’da daha önce Lazio takımında forma giyen Cira Immobile’nin 27 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Club Brugge maçı öncesi yapılan corona virüsü testi pozitif çıkmıştı ve yıldız isim maçta forma giyememişti. 3 gün sonra Güney İtalya’nın Avellino kendindeki laboratuvarda test yaptıran forvetin sonucu negatif çıkmıştı.

Bu sayede ligdeki Torino maçına çıkan ve gol atan 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili yaşanan olay sonrası İtakya’daki adli makamlar harekete geçmişti. Lazio Kulübü ve Avellino’daki laboratuvar oyuncuların corona virüsü testlerinde manipülasyon yapıldığı şüphesiyle incelemeye alınmıştı.