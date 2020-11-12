TFF’den açıklama: ‘Vida ile temas eden herkes izole edildi’

Geçtiğimiz akşam hazırlık mücadelesinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, Domagoj Vida’nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşadı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida’nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedildi.

Hırvatistan Milli Takımı’nın kaptanı olan ve aynı zamanda Beşiktaş forması giyen Vida, maçtan önce ve maç sırasında milli takımımızdan birçok kişiyle temas ederken konuyla ilgili olarak TFF’den açıklama yapıldı. TFF hemen önlem alındığını belirtirken “A Milli Takım’da bulunan tüm kafileye korona virüs testi yapılmıştır. Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkes için gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır” denildi.

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İşte o duyuru:

A Milli Takımı’mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida’nın yapılan korona virüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11’de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştır.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida’nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir.

A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva’daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir.