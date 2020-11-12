Süper Lig’de corona artıyor! Göztepe ve Antalyaspor’da 5 futbolcu

Süper Lig’de corona vakaları yeniden artış göstermeye başladı. Beşiktaş’ta açıklanan 3 futbolcunun ardından Göztepe ve Antalyaspor kulüpleri de gün içerisinde resmi siteden futbolcularının coronaya yakalandığını duyurdu.

Göztepe Kulübü yaptığı açıklamada, 2 futbolcu ve 1 teknik personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını belirtirken, bu kişilerin ev izolasyonuna alındığını duyurdu.

İzmir ekibinin ardından Antalyaspor Kulübü de resmi Twitter hesabından test sonuçlarını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, 3 futbolcu ve 1 personelde pozitif sonuç çıktığını duyurdu.