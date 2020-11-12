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Süper Lig’de corona artıyor! Göztepe ve Antalyaspor’da 5 futbolcu

Süper Lig kulüpleri düzenli olarak yaptırdıkları corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak Göztepe ve Antalyaspor'da toplam 5 futbolcu ve 2 personelin sonuçları pozitif çıktı.

Güncellenme: 19:38, 12/11/2020
Haberler Antalyaspor
Süper Lig’de corona artıyor! Göztepe ve Antalyaspor’da 5 futbolcu

Süper Lig’de corona vakaları yeniden artış göstermeye başladı. Beşiktaş’ta açıklanan 3 futbolcunun ardından Göztepe ve Antalyaspor kulüpleri de gün içerisinde resmi siteden futbolcularının coronaya yakalandığını duyurdu.

Göztepe Kulübü yaptığı açıklamada, 2 futbolcu ve 1 teknik personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını belirtirken, bu kişilerin ev izolasyonuna alındığını duyurdu.

İzmir ekibinin ardından Antalyaspor Kulübü de resmi Twitter hesabından test sonuçlarını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, 3 futbolcu ve 1 personelde pozitif sonuç çıktığını duyurdu.

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