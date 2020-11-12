Sergen Yalçın: ‘Görevi bırakma lüksüm yok’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, medyada yer bulan görevinden ayrılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kulüp televizyonuna konuşan Yalçın, şunları söyledi;

“Sosyal medya ile uğraşmak çok zor. Sosyal medya kullanmıyorum ama maalesef herkes istediğini yazdığı için bazen cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bugün benim hakkımda ayrılık kararı aldığım yönünde bir haber çıkmış. Bu haberler, herhalde bizi ve kulübü yıpratmak için çıkıyor. Futbolcularımızla da ilgili bu tarz haberler sezon başından beri gündemde yer alıyor. Bunlara anlam vermek mümkün değil. Neredeyse bir senedir çok zor şartlar alında mücadele veriliyor.”

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın: “Ben Beşiktaş kimliği olan, camianın sembol isimlerinden biriyim. Ayrılmak istemem gibi bir durumun olması mümkün değil.” pic.twitter.com/ZDafou2T6N — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 12, 2020

“GÖREVİ BIRAKMA LÜKSÜM YOK”

“Seyircilerimizden yoksun oynuyoruz, birçok oyuncumuzda Covid-19 tespit ediliyor. Şunu herkes iyi bilsin, Beşiktaş benim için herhangi bir kulüp değil. Başka bir kulüpte çalışıyor olsaydım bunlar gündeme gelebilirdi ama burası bunların gündeme gelebileceği bir yer değil. Benim burada göreve gelme, görevi bırakma lüksüm yok. Zor bir dönemdeyiz, bazen işler iyi gitmiyor. Futbolda bunlar var. Toparlayamayacağımız bir durum değil.”

“BU TARZ HABERLER YAPMAYIN”

Geçen sezon da zor şartlar altında göreve başladık. Bu sene de aynı süreç devam ediyor. Futbolcular iyi çalışıyor. Pandemi olmasa, hayat normal olsa işler çok daha farklı olabilir. Hem salgınla uğraşmak, hem antrenman yapmak hem de maç oynamak çok zor. Medyadaki arkadaşlardan rica ediyorum, lütfen bu tarz haberler yapmayın. Ben zaten Beşiktaşlı kimliği olan bir hocayım. Ben bu camianın sembol isimlerinden biriyim. Böyle bir dönemde, benim görevi bırakma kararı almam mümkün değil. Bu tarz haberlerin yapılmamasını ve taraftarlarımızdan bu haberleri yapanlara itibar etmemelerini rica ediyorum.”

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