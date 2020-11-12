QPR’ın Türk kaleci antrenörü Erbil Bozkurt: ‘Avrupa’da oynayabilecek Türk kaleciler…’

İngiltere Championship takımından Queens Park Rangers'ın (QPR) kalecileri geçen yıldan bu yana Türk kaleci antrenörü Erbil Bozkurt'a emanet. 30 yaşındaki Londra doğumlu Teknik adam, geçen sezon Queens Park Rangers'ın U23 takımında çalıştı, bu yıl ise hem U-23 hem de A Takımı'nda görev yapıyor.

138 yıllık geçmişe sahip Londra ekibi Queens Park Rangers'ta futbol direktörlüğü görevini eski Beşiktaşlı Les Ferdinand yapıyor.

Bir Championship ekibinde ilk Türk kaleci antrenörü olma unvanını alan Bozkurt, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) alınabilen en üst kaleci belgesine ve “UEFA A” kaleci antrenörlüğü sertifikası sahibi.

UEFA A lisansı, Premier Lig ve altındaki üç küme de çalışan üst düzey kaleci antrenörleri, tarafından ilgili kursu başarıyla tamamlanarak alınabiliyor.

“HİÇBİR ZAMAN AKLIMDAN ÇIKMADI”

Erbil Bozkurt, futbolculuk kariyerini İngiltere'de alt liglerle geçirirken, yaptığı açıklamada, neden kaleci antrenörü olmak istediğini “Kaleci antrenörlüğüne karşı özel bir tutkum vardı. Hiç bir zaman aklımdan çıkmadı. Kafam sürekli kaleci antrenörlüğü ile meşguldü. Kaleci antrenörlerine sürekli sorular sorular sorup not alırdım. Bence insan hayal etmeli, çok çalışmalı ve hep pozitif düşünmeli. Bunun sonucunu aldığıma inanıyorum” dedi.

Bozkurt “Geçmişte Türkiye'de bir süre, top oynama şansım oldu ama istediğim gibi gitmedi ve bu nedenle antrenörlüğe geçmeye karar verdim. Oynama hevesini kaybetmiştim ve ben her şeyin bir nedeni olduğuna inananlardanım. Bu dönemde daha çabuk antrenörlük istediğime karar verdim” diye konuştu.

AVRUPA'DA OYNAYABİLECEK TÜRK KALECİLER

Türkiye'den beğendiği kalecileri Başakşehir ve Milli Takım kalecisi Mert Günok, Fenerbahçeli genç file bekçisi Altay Bayındır ve Trabzonspor'un kalesini koruyan Uğurcan Çakır olduğunu belirten Bozkurt, bu üç ismin de Avrupa'da forma giyebileceği görüşünde.

Bozkurt genç kalecilerin sahaya çıkması gerektiğini vurguladı ve “Bunların Avrupa ve diğer ülkelerin büyük takımlarında oynayabileceklerini düşünüyorum. Avrupa'ya yollarını açmak gerekiyor” dedi.

‘KALECİLER ALTYAPILARDAN YETİŞMELİ'

Bozkurt, Türkiye'deki genç kalecilere tavsiyeleri sorulduunda ise, kalecilerin altyapıdan yetişmesinin önemine değindi. Bozkurt “Şüphesiz ki 16- 21 yaşında alacakları eğitim önemin önemi tartışılamaz. Fiziksel olarak bu yaş grubu çok önemli. Gelişimde en önemli zamanları. Altyapı futbolu ‘gelişmek' için oynuyor ama A takımı ‘kazanmak' için oynuyor.Yani, altyapı gelişme futbolu“ dedi.

Bozkurt ayrıca kaleciler için sorumluluğun çok önemli olduğunu söyledi ve “Örneğin zayıf bir orta saha oyuncusu bir hata yapsa bunu defans telafi edebilir. Kaleci bir hata yaparsa gol olur“ ifadelerini kullandı.

Bozkurt, kariyerinde amacının çalışabileceği en iyi yerlerde çalışmak olduğunu ve şu anda QPR'daki görevinden memnun olduğunu belirtti. Ancak Bozkurt “Çalıştığım insanlar çok iyi insanlar. Takım antrenörümüz Mark Warburton, futbol direktörümüz olan eski Beşiktaşlı Les Ferdinand, diğer teknik görevliler ve futbolcularımız hepsi mükemmel ve değerli insanlar. İleride ne olacağı belli olmaz. Ancak Türkiye takımlarından veya Milli Takımdan teklif gelirse neden olmasın” diye de ekledi.