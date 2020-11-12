Mayısa kadar Cengiz abi

GALATASARAY'IN değişmez gündemi haline gelen ‘seçim' için artık geri sayım başladı. Yalman sonrası göreve kim geldiyse görev süresini tamamlayamadı. Normal seçim takvimi olan mayıs ayı için artık beklemenin bir anlamı kalmadığını düşünen Başkan Mustafa Cengiz, bazı yöneticilerin ‘Kabakçı Mustafa' isyanını andıran tavırları nedeniyle bu kararı aldı.

SAĞLAR’A DESTEK YOK

MUHALEFET epeyce bir süredir çalıştığından bunun adına ‘baskın seçim' diyemeyiz. Aday enflasyonu var. Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Ozan Korkut ve Can Çobanoğlu gibi isimler muhalefetin sesini çıkaran kesiminde yer alıyor. Üyelerle sık sık buluşuyorlar. Derin Galatasaray olarak tabir edilen ve kulüp yönetimlerinde ya da kurullarında yer alan bazı üyelerin Fikri Sağlar önerisi ise beklenen desteği bulmadı.

GÖZLER ALBAYRAK’TA

SEÇİM kararı sonrası konuştuğum Başkan Cengiz'e, seçime girip girmeyeceğini sordum. Henüz karar almadığını, düşüneceğini söyledi ama kendisini iyi tanıyorum ve seçime gireceğini söyleyebilirim. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay belli ki küskün, “Divan toplantılarında bu kulübü daha iyi yöneteceğini iddia edenler var. Bir de onları görelim” diyerek seçime girecek hiçbir grupta yer almayacağını söyledi. Şimdi gözler doğal olarak Abdurrahim Albayrak'a çevrildi. Yönetim ile Florya arasındaki bağı kuran Albayrak'ın tutumu merakla bekleniyor. Belki o da aday olur(!)

MUSTAFA CENGİZ GİRERSE…

YÖNETİM, Dernekler Masası'na 19-26 Aralık tarihleri arasında seçimli genel kurul için başvurusunu yaptı. Mustafa Cengiz seçime girerse güçlü bir yönetim ile kazanma şansı var ancak rakipleri de boş durmuyor. Haftalar önce Fikri Sağlar isminin eski başkanlardan Duygun Yarsuvat tarafından ortaya atılmasıyla çatı aday bilmecesinin sona erdiği düşünülüyordu ancak Fikri Bey'in bir konsensüs oluşmadığından adaylıktan vazgeçtiğini öğrendim.

ÖZYALÇIN TECRÜBELİ

DÜNE kadar ismi sır gibi saklanan ve Galatasaray'ın akil isimleri tarafından ortaya atılan başka bir isim daha vardı. O da Cengiz Özyalçın… Birçok yönetimde yer alan dahası Eski Sporcular Derneği Başkanı olması hasebiyle neredeyse bütün adayların kapısını çaldığı camianın Cengiz Abisi(!) Bir dönem belediye başkanlığı da yapan Özyalçın'ın hem bürokrasi hem siyaset hem de spor yöneticiliği konusunda fazlasıyla tecrübesi var.

ETİK DEĞERLER ÖNEMLİ

İÇ çekişmeler, tartışmalar nedeniyle son zamanlarda etik değerlerden uzaklaşan Galatasaray'ı, Cengiz Özyalçın gibi bir isim hem rakiplerle ilişkilerin tamiri açısından hem de mayıs ayında yeniden yapılacak seçimler göz önüne alındığında güçlü bir listeyle yeni bir yapılanmaya taşıyabilir. Diğer adayların mayıs ayını beklemesi su yüzüne çıkan sorunların da üstünü örtebilir. Kim kazanırsa kazansın seçim Galatasaray için hayırlı olacaktır.