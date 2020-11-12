Liverpool’da Joe Gomez ameliyat oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Joe Gomez’in İngiltere Milli Takım antrenmanında yaşadığı sakatlığı yüzünden sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceğini açıkladı.

Liverpool’da sakatlanan futbolcular arasına Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho ve Thiago Alcantara’dan sonra Gomez de katılırken, Liverpoollu yetkililer, İngiltere Milli Takımı’nın antrenmanında sakatlanan Gomez’in sol dizinden ameliyat olduğunu belirtti.

Gomez bu sezon Liverpool formasıyla 7’si Premier Lig olmak üzere 12 kez sahaya çıktı.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un elinde stoper olarak oynatabileceği oyuncular olarak Joel Matip, ve U23 takımından Rhys Williams kaldı.

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