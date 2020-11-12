Uluslar Ligi’nin 2018-2019 sezonunda D Ligi’nin 4. Grubu’nu lider tamamlayarak EURO 2020 play-off’larına katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya ile 1. Grubu’nun lideri Gürcistan tarihlerinde bir ilki başarmak için sahaya çıktı.

Ülke tarihlerinde daha önce hiçbir büyük turnuvaya katılamayan takımların karşılaşmasında gülen taraf Kuzey Makedonya oldu.

2001 yılında ilk kez A Milli Takım forması giyen Goran Pandev’in 56. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Kuzey Makedonya, son düdüğe kadar rakibine gol şansı vermeyerek tarihi bir zafere imza attı.

Son düdüğün ardından Gürcistan oyuncuları büyük üzüntü yaşarken, Kuzey Makedonya’da ise büyük sevinç vardı. Futbolculuk kariyerinde birçok şampiyonluk yaşayan ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Goran Pandev, sevinç gözyaşları içerisinde yeşil zemine yıkıldı.

Kuzey Makedonya, EURO 2020’de C Grubu’na çıkarak; Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile eşleşti.

Pandemi nedeniyle 2020’den 2021’ye alınan organizasyon, 11 Haziran 2021’de Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak.