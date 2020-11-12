Hatayspor ikinci mağazasını açtı

Hatay'ın Antakya ilçesi Atatürk caddesinde bulunan mağazanın açılışında konuşan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 53 yıl sonra Süper Lig’de yer alan Hatayspor’un bütün seyircilerine bu sevinci yaşatmak için kentte ikinci mağazalarını açtıklarını söyledi.

Hatayspor’un Süper Lig’de kalıcı olmasını ve Avrupa Ligi’nde de Hatayspor’u hep birlikte seyretmeyi temenni ettiğini belirten Savaş, Hatayspor yöneticilerinin son 5 yılda müthiş tempoyla çalışarak takımı alt lige düşürmekten kurtarıp zirveye taşıdıklarını sözlerine ekledi. Açılışa CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bazı futbolcular ve davetliler de katıldı.