Fenerbahçe’de üç yıldız takımdan ayrı çalıştı!

Süper Lig’in 9´uncu haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda Jose Sosa, Nbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Milli takımlarda bulunan Ozan Tufan, Nazım Sangare, Caner Erkin, Altay Bayındır, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas ve Marcel Tisserand´ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mauricio Lemos idmanda yer almadı. Fenerbahçe’de idmanı; İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin takip etti.

Öte yandan Volkan Ballı, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin, idmanın basına açık olan bölümünün son anlarında antrenmanı takip eden basın mensuplarının yanına geldi. Sohbet esnasında Ballı, Belözoğlu ve Şahin daha önce yapılan corona virüsü testleri sonunda antikor çıktıklarını belirttiler.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE, KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞACAK

Sarı-lacivertli ekip, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele, 15 Kasım Pazar günü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde 16:00´da oynanacak.

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