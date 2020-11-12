Beşiktaşlı Aboubakar, Kamerun’u sırtladı

2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu’nda Kamerun ile Mozambik karşı karşıya geldi. Grubun ilk iki sırasında yer alan takımların mücadelesinde kazanan ev sahibi takım oldu: 4-1.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol atan Vincent Aboubakar, milli takımda 2 gol sevinci yaşadı.

28 yaşındaki golcü oyuncu 38 ve 47. dakikalarda Mozambik filelerini havalandırarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Aboubakar’ın 64. dakikada oyundan alındığı maçta Kamerun’un diğer gollerini 58. dakikada Andre-Frank ve 81. dakikada N’Jie kaydetti. Mozambik’in tek golü ise 74’te Cumbane’den geldi.

Bu sonucun ardından grupta 7 puana yükselen Kamerun liderlik koltuğuna oturdu.

Kamerun gruptaki diğer maçların 16-24 Ocak tarihlerinde tamamlayacak.