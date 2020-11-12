Beşiktaş 5 futbolcusunun coronaya yakalandığını açıkladı

Beşiktaş, resmi siteden yaptığı açıklamada corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıkladı. Siyah-beyazlıların tesislerde çalışmalarını sürdüren 3 futbolcusu ile milli takımlara giden 2 futbolcusunda corona virüsünün görüldüğü belirtildi.

Bilindiği üzere Türkiye ile maça çıkan Hırvat stoper Vida’nın test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı. Ayrıca Bosna Hersek’in İran ile oynadığı hazırlık maçında da Hasic’in kadroya alınmadığı Bosna basınında yer aldı.

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Beşiktaş’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

“Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan oyuncumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Ayrıca, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcumuzun Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testinin yanı sıra, milli takım kamplarında yapılan testler neticesinde Futbol Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir.

Beşiktaş JK”