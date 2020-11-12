Basit goller yedik

SAKATLIKTAN yeni çıkan, kendi takımlarında, banko 11 şansı bulamayan oyuncular için rehabilitasyon niteliğinde bir kadro ile maça başladık. Kolay değil, aylarca futboldan uzak kalmış Cenk Tosun'u çok merak ediyordum. Avrupa Şampiyonası'nda, çok önemli oyuncumuz olacak çünkü…

Sol kanadı, üç yıl sonra tekrar devralan Caner, bence, bu mevkinin vazgeçilmezi. Kazasız, belasız, bu formunun devam etmesi, milli forma için çok değerli.

MAÇIN başından itibaren denediğimiz pres, rakip ceza sahasında karşılığını verdi. Penaltıyı atan Tosun Paşa, büyük moral kazandı. Fazla önde götüremedik, oyunu… Dönen topları, Hırvatlar daha çabuk kazanmaya başladı. Mert'in bireysel hatasını, Budimir affetmedi.

POZİSYONDA, Mert hazırlıksız yakalandı. Yalnız, Budimir, topu eli ile aldı. Bu golü, hakem hatasıyla kazandılar. Caner bu maçta da, asistini yapmayı başardı. Deniz de, bu nefis asisti çok iyi değerlendirdi. Tek uzun ve akıllı pasta, golü bulduk.

BU maçta gol attıktan sonra, oyunu bir türlü dengede tutamadık. Kolay baskı yiyoruz. Takım savunması ritmimiz, dün akşam iyi değildi. Önce Pasalic, sonra Brekalo'dan yediğimiz gollerle, yenik duruma düştükten sonra, çok güzel bir organizasyon sonucu Cengiz, bize beraberliği getirdi. Çok gol olması, biz futbolseverler için harika… Ama teknik direktörler, savunma hatalarından memnun değildir, herhalde… Ders çıkaracağımız bir hazırlık maçını daha geride bıraktık.