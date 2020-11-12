At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gün içerisinde Diyarbakır´daki koşularda at binen apranti İsmail Çizik, koşuların bitmesinin ardından amcası Aydın Çizik ile memleketi Şanlıurfa´ya dönmek üzere yola çıktı.

İsmail Çizik’in kullandığı otomobil, Evren Öcal yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada; İsmail Çizik, amcası Aydın Çizik ve diğer sürücü Evren Öcal yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmail Çizik hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.