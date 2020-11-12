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Sözcü

Ali Koç: Holdingi yönetmekten daha zor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Şirketteki Başkan Vekilliği koltuğuyla mukayese bile edilemez. Sürekli refleks vermen gerekiyor. Pes etmemi isteyen çok kişi var ama ben kolay pes etmem” dedi.

Güncellenme: 08:40, 12/11/2020
Haberler Fenerbahçe
Ali Koç: Holdingi yönetmekten daha zor

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, katıldığı YouTube programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkanlık görevinin zorluğuna dikkat çeken sarı-lacivertlilerin patronu, “Fenerbahçe'yi yönetmek Koç Grubu Başkan Vekilliği koltuğunda oturmaktan çok daha zor. Mukayese bile edilmez. Mütemadiyen diken üstündesin, refleks vermen gereken bir iklim içindesin” dedi.

“Başkanlığı kazanmamı isteyen çok insan vardı” diyen Koç, sözlerine şöyle devam etti:

GÖNÜLLERDE TERTEMİZDİK

“PES edecek noktaya gelmedim. Ben kolay kolay pes etmem. Pes etmemi isteyen arzu eden çok insan olduğunu biliyorum. Pes etse kongreye gitse diye beklentileri olanları biliyorum. Çok iyi bir kulüp başkanı olmadığımı biliyorum. Ama olacağım. Devam edersem bir dönem daha. Bu sezondan umutluyuz. Önemli olan mayıs ayı geldiğinde ne olacağı. Mahkemeden beraat kararları çıktı. Fenerbahçe gönüllerde tertemizdi, şimdi hukuken de bu süreç bitecek.”

REAL-BARÇA GİBİ OLMALIYIZ

“TARAFTAR Ali Koç olarak ben de kulübün sahiplerinden biriyim, kongre üyelerinden biri olarak. Bu formasyonun değişmesini hiç istemem. F.Bahçe'nin Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona gibi kalması en büyük dileğim.”

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