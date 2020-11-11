SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Trabzonspor’un yeni hocası Abdullah Avcı ilk antrenmanında

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk antrenmanına çıktı.

Güncellenme: 19:52, 11/11/2020
Haberler Futbol
Trabzonspor’un yeni hocası Abdullah Avcı ilk antrenmanında

Trabzonspor, Süper Lig´in 9´ncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. 2,5 yıllık sözleşmeye varılan teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları da ilk kez takımla antrenmana çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00´da başlayan basına kapalı antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından pas çalışmaları ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

abdullah avcı trabzonspor