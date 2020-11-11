‘Sözde Şike’ davasında beraat kararlarına Trabzonspor’dan itiraz

Damla GÜLER / SÖZCÜ Yargıtay'ın usul eksikliği nedeniyle bozduğu “Futbolda Sözde Şike” davası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Davanın ilk duruşmasında Yargıtay'ın kararına uyan mahkeme duruşmayı 6 Kasım tarihine ertelemişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Kasım tarihinde görülen duruşmada mahkeme tüm sanıklara, “Şike” ve “Teşvik pirimi” suçlarından beraat kararı vermişti.

Geçtiğimiz cuma günü yapılan duruşmada son sözü sorulan eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, “9 yıldır yargılanıyorum. Beraatimi talep ediyorum” demişti. Mahkeme Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 23 sanığa beraat kararı verirken, sanık Hakan Karaahmet’i “İşyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme” suçundan 6 bin TL adli para cezasına, Selim Kımıl'ı ise “Tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

AZİZ YILDIRIM SÖZCÜ’YE KONUŞMUŞTU

Aziz Yıldırım, duruşmanın görüldüğü mahkemede ara verildiği sırada SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin’e yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“9 yıl oldu… Beraat sonrasında bundan sonra yapılması gereken, Fenerbahçe’nin maddi manevi yenen haklarının mücadelesini vermektir… İnşallah, Yargıtay süreci uzun sürmez. Bir kez daha söylüyor ve altını çiziyorum; Fenerbahçe’nin gasp edilen haklarının alınması yönünde hep beraber mücadele edelim.”

FUTBOLDA SÖZDE ŞİKE DAVASI Futbolda şike iddialarına ilişkin kapatılan İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nca 3 Temmuz 2011'de başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda isim gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yıldırım, 2 Temmuz 2012’de kapatılan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince, “şike” ve teşvik” suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Yerel mahkeme tarafından verilen karar Yargıtay'ın usul yönünden bozmasının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Yeniden görülen davada sanıklar şikeden beraat etti.

TRABZONSPOR'DAN İTİRAZ

Davanın karara bağlanmasının ardından Trabzonspor Kulübü Derneği verilen beraat kararlarına itiraz etti. Mahkemeye süre tutum dilekçesi veren Trabzonspor avukatı, karara itiraz ettiklerini, detaylı dilekçelerini önümüzdeki günlerde sunacağını belirtti.

Öte yandan “İşyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme” suçundan 6 bin TL adli para cezası alan sanık Hakan Karaali de verilen cezaya itiraz etti.

Taraflardan itiraz gelmemesi durumunda onanacak olan dava dosyası yine Yargıtay'a gönderilecek. Dava hakkındaki son sözü Yargıtay söyleyecek.

İLGİLİ HABER `Amaç Fenerbahçe`yi ele geçirmek değildi`