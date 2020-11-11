Seçim kararının ardından Mustafa Cengiz’den ilk sözler

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Özhan Canaydın döneminde Futbol Şube Sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas ve 1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin Öztürk, adaylıklarını duyurdu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in ise aday olup olmayacağı merak konusu oldu. Seçim kararının alınmasının ardından ilk kez konuşan Mustafa Cengiz, henüz karar vermediğini söyledi. Cengiz, açıklamasında “İnşallah günü gelince duruma bakacağım, durumu değerlendireceğim, ona göre vaziyet alacağım” ifadesini kullandı.

Kulüpler Birliği, TFF ve beIN Sports arasında gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Cengiz, çarpıcı açıklamalar yaptı:

“Biz basın toplantısı yapıp belgeleri verecektim. Baya uğraştık. Geniş katılımlı toplantılara izin verilemeyeceği, ilgili kanuna uygun genelge nedeniyle verilemeyeceği bildirildi. Fakat çok enteresan buna bile inanmadılar. Biliyorsunuz Divan’da Denetleme Kurulu raporu bile okunmayarak tüzük ihlali yapıldı. Biz gelinen süreçte bu ibra tuzaklarından bıktık. Mali Olağanüstü Genel Kurulu dar kapalı bir alanda yapılıyor. Israrla sorduk, siyasi partilere izin veriyorsunuz bize neden vermiyorsunuz diye. Siyasi partiler anayasa gereğidir. Anayasa değişmedikçe değişmez hükmü var. Siyasi partiler genel kurul yapamazsa kapanır ve hazine yardımı alamaz dediler. 1 Aralık’a kadar yapamaz dediler.”

“BUYURUN HEP BERABER YARIŞIN”

“Biz de devletimizin buyruklarına uyan bir camia olarak 1 Aralık’tan sonra en uygun tarihi, kimse de baskın seçim demesin diye 1 ay 40 gün sonraya verdik. Çoğu hazır olduğunu beyan etti bundan da memnun olduk. İki saat içinde 3 aday olması mutluluk verdi. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor. Orada bir dinamizm olduğunu gösterir. İnşallah belirttiğimiz tarihlerde, en geç 26 Aralık’ta öncelikle seçim istiyoruz. Çünkü bizim görevden gitmememiz için, ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Bu kesime buyurun hep beraber yarışın diyoruz. Olay bu.”

“BUGÜNE KADAR SAĞLIĞIMI SORAN OLMADI”

“Ne işler yaptığımı tarih kanıtlar. Bizim en büyük sorunumuz yaptıklarımızı anlatamadık. BeIN Sports’ta öyle bir sözleşme yaptık ki, yıllardır sevgili Özhan Canaydın’dan beri gelen süreçte bedava frekansı aldık, münhasırlık sözleşmesini kaldırdık. Bugün bütün platformlara girme hakkımızı aldık. Milyonlar değerindeki teçhizatın bedava devir hakkını aldık. Bunun için beIN Sports ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. TFF ve Kulüpler Birlği yayın haklarını da halledecek. Bir insanın kendini ben iyiyim, doğruyum diye anlatması kadar zavallı bir şey olamaz. Bunu camiamız değerlendirecek, taraftarımız değerlendirecek, tarih değerlendirecek. Tek tek irdeleyecekler. Hatalarımızı zaten anlatıyorlar sağ olsunlar. Varsa hatalarımız düzeltmeye çalışıyoruz. Ben bugüne kadar resmi ortamlarda sağlığımı soran olmadı. Durumunuz nedir diye soran olmadı. Serzeniş için söylemiyorum. Gayet de doğal. Hastaysan ne işin var zaten burada. Hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Şu anda sürecim iyi gidiyor fakat bu işlerin senedin vadesi ne zaman gelir bilinmez.”

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“ŞU ANDA VERİLMİŞ BİR KARARIM YOK”

“Elimden geldiğince gönül verdiğimiz şey için mücadele ediyorum. Benim bu yaştan sonra ne artistlik yapacak halim var, ne siyasete girecek halim var, ne de ticari olarak bunu değerlendirecek durumum var. Ben zaten mülkiyeliyim, tüccar bir geçmişten gelmiyorum. Mesleğim yöneticilik. Mümkün olduğu kadar en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız ibra edilmediğim günden beri bırakmamı istiyorlar. Biz bir aşkın peşindeyiz. Ben o gün de 176 milyonu bir hafta içinde ödememiz gerekirdi. Bunlar laf değil. Şu anda da o kadar kritik bir dönemin içindeyiz ki, ben bunu istemiyorum. Bunları anlatmak istemiyorum. Bu sefer de ‘bak, bak kendini adaylığa zorlatıyor’ diyecekler. Maalesef öyle insanlarımız var. Onların da canı sağ olsun. Hepsine şans ve başarı diliyorum. Bütün camiamı sevgiyle kucaklıyorum. İnşallah günü gelince duruma bakacağım, durumu değerlendireceğim, ona göre vaziyet alacağım.”

“GERÇEK YÖNETİCİLİK BUDUR”

“Tabii ki futbol bir seyir zevki. Ben isterim ki sadece pas değil üçgenler kuralım, dört pasta gol atalım. Hepimiz bunu istiyoruz. Sekiz tane diğer takıma, dokuz tane başka takıma ben de bunu istiyorum. Hayalleriniz başka, gerçekler başka. Maşallah diğer takımlar da müthiş oynuyor. Mesela bir Ankaragücü maçı. Taraftarımız çok kızıyor ama karşı takıma da saygı duyun. Yönetim biriminde kusursuz sorumluluk diye bir ilke vardır. Sizin kusurunuz yoksa bile eğer siz yönetimseniz, siz sorumlusunuz. Ben kötü oyundan da, transfer hatalarından da sorumluyum. Ama bir güzellik varsa ben camia olarak paydaşıyım. Gerçek yöneticilik budur.”

“BÖYLE BİR TEZGAH İÇİNDE…”

“Mali Genel Kurul için izin alma şansımız yok. Biz lisede yapalım dedik ama sosyal mesafe olayları var. Netice devlet. Devlet ne derse onu yaparız. Bir yönetim sürekli erken seçim, erken seçim diye dayatırsanız iş yapamaz. Devamlı, ‘Seçim beceriksizler, seçim vasatlar' diyorlar. Yönetim bilimi için devamlı seçimden bahsedersen hiçbir şey yapamazsın. Madem öyle, buyurun diyorum. Devamlı seçim, ibra tehdidi var. Çok özür dilerim böyle bir tezgah içinde olursanız bir yere varamayız. Varsa bir planın, maddi önerin gel yardım et”

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