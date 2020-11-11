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Sözcü

Rusya Milli Takımı’nda 3 futbolcu corona virüsüne yakalandı

Türkiye A Milli futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Rusya'da futbolculardan Anton Zabolotny, Aleksandr Erokhin ve Daniil Lesovoy'un corona virüsü testi pozitif çıktı.

Güncellenme: 15:59, 11/11/2020
Haberler Futbol
Rusya Milli Takımı’nda 3 futbolcu corona virüsüne yakalandı

Türkiye A Milli futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’ndeki rakiplerinden Rusya’da yapılan corona virüsü testleri sonrasında 3 corona virüsü vakası çıktı. Futbolculardan Anton Zabolotny, Aleksandr Erokhin ve Daniil Lesovoy'un testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ümit Milli Takım'ın forveti Fedor Chalov’un aday kadrosuna dahil edildiği ifade edildi.

Moldova maç öncesinde tek oyuncunun çağrılmasına sebep olarak, yeni oyuncunun UEFA'nın resmi testine daha önce tabi tutulmuş olması gerektiği belirtildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu’nda Rusya ile karşılaşacak.

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