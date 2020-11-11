Max Kruse’ye tehdit dolu mektup! ‘Beyinsiz, defol git bu kulüpten’

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek FIFA’lık olan, ardından da Union Berlin’e transfer olan Max Kruse, 7 maçta 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, takım arkadaşları ve basının övgüyle bahsettiği 32 yaşındaki oyuncu, dün taraftardan hakaret dolu mektup aldı.

‘SENİ KOVALAMADAN KENDİ İSTEĞİNLE AYRIL’

Kumar oynaması ve gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla nargile içmesi nedeniyle eleştirilen deneyimli futbolcu, mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Mektupta, “Max Kruse, beyinsiz, defol git bu kulüpten. Union’a senin gibi aptal bir futbolcu hiç gelmedi. Seni stadyumda kovalamadan kendi isteğinle ayrıl buradan” şeklinde hakaret ve tehdit dolu ifadelerin yer aldığı görüldü.

Sosyal medya hesabından mektubu okuyan Kruse, “Bunları yüzüme söyleyebilirdi. Bu kişiye iyi günler diliyorum” diyerek taraftara yanıt verdi.

7 MAÇTA 3 GOL, 5 ASİSTE ULAŞTI

Almanya’da Union Berlin, Arminia Bielefeld’i 5-0 yenerken eski Fenerbahçeli Max Kruse bir gol, iki asistle yıldızlaştı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, haziran ayında sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini feshettikten sonra gittiği Alman ekibinde 7 maçta 3 gol, 5 asiste ulaştı. Kruse, Kanarya’da ise 23 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik bir performans ortaya koymuştu. Deneyimli oyuncu, 5-0’lık maçın ardından Alman basınında manşetlere çıktı.

GEZEN TAVUK BENZETMESİ

Almanya'da 32 yaşındaki oyuncuya geniş yer ayıran Die Welt gazetesi, “Serbest dolaşan tavuklar en güzel yumurtaları bırakır” diyerek Kruse’nin özel hayatı ile sahadaki futboluna bir göndermede bulundu. Kaptan Christopher Trimmel “Max’le oynamak çok eğlenceli” dedi. Kruse, ligdeki son Arminia Bielefeld maçında ayrıca Alman oyuncu Hans-Joachim Abel’in 16’da 16’lık penaltı rekorunu da egale etti.