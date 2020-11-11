Max Kruse Almanya’da yeniden doğdu

ALMANYA'DA Union Berlin, Arminia Bielefeld'i 5-0 yenerken eski Fenerbahçeli Max Kruse bir gol, iki asistle yıldızlaştı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, haziran ayında sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini feshettikten sonra gittiği Alman ekibinde 7 maçta 3 gol, 5 asiste ulaştı. Kruse, Kanarya'da ise 23 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik bir performans ortaya koymuştu. Deneyimli oyuncu, 5-0'lık maçın ardından Alman basınında manşetlere çıktı.

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GEZEN TAVUK BENZETMESİ

Almanya’da 32 yaşındaki oyuncuya geniş yer ayıran Die Welt gazetesi, “Serbest dolaşan tavuklar en güzel yumurtaları bırakır” diyerek Kruse'nin özel hayatı ile sahadaki futboluna bir göndermede bulundu. Kaptan Christopher Trimmel “Max'le oynamak çok eğlenceli” dedi. Kruse, ligdeki son Arminia Bielefeld maçında ayrıca Alman oyuncu Hans-Joachim Abel'in 16'da 16'lık penaltı rekorunu da egale etti.