Cyle Larin performansıyla göz kamaştırıyor

MİLLİ araya giren Beşiktaş'ta yüzleri güldüren tek isim Cyle Larin.. Bir maç eksiği olan siyah-beyazlılar, 7 maçta 10 puan toplayabilirken Kanadalı forvetin performansındaki yükseliş Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibinin yüzünü güldürüyor.

Geçen sezonu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçiren Larin, başarılı form grafiğiyle hazır olduğunun sinyallerini vermişti. Sezon başında “Bu takımda oynayamaz” söylentileriyle Kartal'a geri dönen Kanadalı forvet, Yalçın'ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı. 7 lig maçında 4 gol atan Larin, takımın en skorer ismi konumunda.

ABOUBAKAR’DAN 1 GOL 1 ASİST

Aboubakar transferinin ardından sol kanatta görev yapan Larin, kaleye uzak kalmasına rağmen golleri atmayı bildi. Öte yandan Vincent Aboubakar, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Rachid Ghezzal ise 1 asist yaptı. Sağ bekte hareketli bir görüntü çizen Fransız sağ bek Valentin Rosier 2 gol pası verirken, Bernard Mensah da 1 kez ağları sarsmayı başardı. Bu isimler dışında yeni transferlerden skor katkısı alınamadı.

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TEKNİK Direktör Sergen Yalçın, milli arada, hücum ve savunmadaki sorunları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Deneyimli hoca, savunma oyuncularının bireysel hatalarını önlemek için bir takım metotlar uygulayacak.