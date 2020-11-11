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CANLI | Türkiye – Hırvatistan

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki maçları öncesinde Hırvatistan ile hazırlık karşılaşmasında mücadele ediyor...

Güncellenme: 21:20, 11/11/2020
Haberler Futbol
CANLI | Türkiye – Hırvatistan

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Rusya ve Macaristan’a karşı oynayacağı maçlar öncesinde hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor. Beşiktaş Park’ta oynanan ve saat 20:45’te başlayan mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetiyor. TRT Spor’dan naklen yayınlanan karşılaşmanın tüm detaylarını anbean haberimizde bulabileceksiniz.

A Milli Takımımız, Hırvatistan ile bu güne dek dokuz kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda bir defa galip gelen Milli Takımımız, rakibiyle beş defa berabere kaldı, üç defa da mağlup oldu. Milliler Hırvatistan ağlarına 6 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol gördü.

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      • TÜRKİYE 1-1 HIRVATİSTAN (İlk yarı)
      • Dakika 35′ A Milli Takımımız’da sakatlık geçiren Orkun Kökçü maça devam edemedi ve yerine Berkay Özcan dahil oldu.
      • GOL! Hırvatistan, Budimir’in 32. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi.
      • GOOOL! Domagoj Vida’nın ceza sahası içindeki müdahalesiyle yerde kalan Cenk Tosun, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi ve millilerimizi 1-0 öne geçirdi.
      • A Milli Takım’ın ilk 11’i: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.
      • Hırvatistan’ın ilk 11’i: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir.

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Yayınlanma Tarihi:19:24,