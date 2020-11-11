CANLI | Türkiye – Hırvatistan

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Rusya ve Macaristan’a karşı oynayacağı maçlar öncesinde hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor. Beşiktaş Park’ta oynanan ve saat 20:45’te başlayan mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetiyor. TRT Spor’dan naklen yayınlanan karşılaşmanın tüm detaylarını anbean haberimizde bulabileceksiniz.

A Milli Takımımız, Hırvatistan ile bu güne dek dokuz kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda bir defa galip gelen Milli Takımımız, rakibiyle beş defa berabere kaldı, üç defa da mağlup oldu. Milliler Hırvatistan ağlarına 6 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol gördü.